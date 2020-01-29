***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERCari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler17 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 73.588 0 0 834.447TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670Yeni Bakiye17 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 44.918 0 0 805.777Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -290 0 0 0 161 1.272 0 0 0 90.966 0 92.109Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 -28.670 90.966 0 897.886Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ535.184 0FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ19 535.184 0Finansal Kiralama Gelirleri535.184Faaliyet Kiralaması GelirleriKiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarFİNANSMAN GİDERLERİ (-)20 -433.459 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-268.080Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen FaizlerKiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-310İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-141.616Diğer Faiz GiderleriVerilen Ücret ve Komisyonlar-23.453BRÜT KAR (ZARAR)101.725 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -74.702 0Personel Giderleri-29.173Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-727Araştırma ve Geliştirme GiderleriGenel İşletme Giderleri-16.681Diğer-28.121BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)27.023 0DİĞER FAALİYET GELİRLERİ22 1.576.066 0Bankalardan Alınan Faizler5.213Menkul Değerlerden Alınan FaizlerTemettü GelirleriSermaye Piyasası İşlemleri KarıTürev Finansal İşlemler Karı175.655Kambiyo İşlemleri Karı1.345.030Diğer50.168KARŞILIK GİDERLERİ23 -119.032 0Özel KarşılıklarBeklenen Zarar Karşılıkları-119.032Genel KarşılıklarDiğerDİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)24 -1.364.107Menkul Değerler Değer Düşüş GideriDuran Varlıklar Değer Düşüş GiderleriSermaye Piyasası İşlemleri ZararıTürev Finansal İşlemlerden Zarar-19.302Kambiyo İşlemleri Zararı-1.344.653Diğer-152NET FAALİYET KARI (ZARARI)119.950 0BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)119.950 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)25 -28.984 0Cari Vergi Karşılığı-34.228Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.244SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)90.966 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI90.966 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları90.966Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı150.057Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri512.228Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-309.901Alınan TemettülerAlınan Ücret ve Komisyonlar9.500Elde Edilen Diğer KazançlarZarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar1.302Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-29.168Ödenen Vergiler-3.026Diğer-30.878Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim363.113Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) AzalışFinansman Kredilerindeki Net (Artış) AzalışKiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış321.121Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.809Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)49.801Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı513.170YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller8 -657Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller8 4Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarElden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarSatın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer9 -798Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.451FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit7.579.022Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-8.134.681İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin ÖdemelerDiğerFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-555.659Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi36.895Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-7.045Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar81.066Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 74.021Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)90.966DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.143 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-290 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-372Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler82Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.433 0Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri202Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.632Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-401TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.109 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 9.236 64.778 74.014GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 54.889 54.889GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 530 0 530İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 1.373.726 4.038.403 5.412.129Faktoring Alacakları0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0Finansman Kredileri0 0 0Tüketici Kredileri0 0Kredi Kartları0 0Taksitli Ticari Krediler0 0Kiralama İşlemleri (Net)7 1.318.974 3.976.003 5.294.977Finansal Kiralama Alacakları1.761.650 4.469.607 6.231.257Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-442.676 -493.604 -936.280İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Takipteki Alacaklar7 136.728 204.757 341.485Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -81.976 -142.357 -224.333ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0İştirakler (Net)0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8 6.507 0 6.507MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9 2.893 0 2.893YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 6.248 0 6.248ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 67.203 0 67.203DİĞER AKTİFLER12 120.491 143.272 263.763ARA TOPLAM1.586.834 4.301.342 5.888.176SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.586.834 4.301.342 5.888.176YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 1.392.747 2.492.290 3.885.037FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR2.046 1.763 3.809İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 713.574 0 713.574GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 5.130 205.526 210.656KARŞILIKLAR15 12.284 0 12.284Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı6.525 6.525Genel Karşılıklar0 0 0Diğer Karşılıklar5.759 0 5.759CARİ VERGİ BORCU0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER16 49.617 115.313 164.930ARA TOPLAM2.175.398 2.814.892 4.990.290SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ÖZKAYNAKLAR17 897.886 0 897.886Ödenmiş Sermaye115.000 0 115.000Sermaye Yedekleri40.381 0 40.381Hisse Senedi İhraç Primleri1.159 0 1.159Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri39.222 0 39.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.306 0 -1.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler998 0 998Kar Yedekleri680.517 0 680.517Yasal Yedekler27.508 0 27.508Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler653.009 0 653.009Diğer Kar Yedekleri0 0 0Kar veya Zarar62.296 0 62.296Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-28.670 0 -28.670Dönem Net Kâr veya Zararı90.966 0 90.966Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.073.284 2.814.892 5.888.176Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0ALINAN TEMİNATLAR18 15.703.617 34.194.931 49.898.548VERİLEN TEMİNATLAR18 114.372 588.406 702.778TAAHHÜTLER18 64.131 308.018 372.149Cayılamaz Taahhütler0 0 0Cayılabilir Taahhütler64.131 308.018 372.149Kiralama Taahhütleri64.131 308.018 372.149Finansal Kiralama Taahhütleri64.131 308.018 372.149Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6 1.583.756 3.241.184 4.824.940Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.583.756 3.241.184 4.824.940Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.183.756 2.636.340 3.820.096Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler400.000 604.844 1.004.844Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0Diğer0 0 0EMANET KIYMETLER18 58.575 127.433 186.008NAZIM HESAPLAR TOPLAMI17.524.451 38.459.972 55.984.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815243BIST