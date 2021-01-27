***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler17 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 73.588 0 0 834.447TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670Yeni Bakiye17 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 44.918 0 0 805.777Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -290 0 0 0 161 1.272 0 0 0 90.966 0 92.109Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 -73.588 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 -28.670 90.966 0 897.886Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler17 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye17 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.306 0 0 0 314 684 0 680.517 62.296 0 0 897.886Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -405 0 0 0 229 -684 0 0 0 140.668 0 139.808Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.966 -90.966 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler115.000 1.159 0 39.222 0 -1.711 0 0 0 543 0 0 771.483 -28.670 140.668 0 1.037.694Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ600.394 535.184FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ19 600.394 535.184Finansal Kiralama Gelirleri600.394 535.184FİNANSMAN GİDERLERİ (-)20 -318.797 -433.459Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-236.620 -268.080Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-278 -310İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-58.566 -141.616Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-23.333 -23.453BRÜT KAR (ZARAR)281.597 101.725ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -82.987 -74.702Personel Giderleri-35.197 -29.173Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-995 -727Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-15.594 -16.681Diğer-31.201 -28.121BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)198.610 27.023DİĞER FAALİYET GELİRLERİ22 2.749.247 1.576.066Bankalardan Alınan Faizler2.837 5.213Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri100 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı326 0Türev Finansal İşlemler Karı174.989 175.655Kambiyo İşlemleri Karı2.477.709 1.345.030Diğer93.286 50.168KARŞILIK GİDERLERİ23 -197.290 -119.032Özel Karşılıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-193.804 -119.032Genel Karşılıklar0 0Diğer-3.486 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)24 -2.559.286 -1.364.107Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı-946 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-107.689 -19.302Kambiyo İşlemleri Zararı-2.450.182 -1.344.653Diğer-469 -152NET FAALİYET KARI (ZARARI)191.281 119.950BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)191.281 119.950SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)25 -50.613 -28.984Cari Vergi Karşılığı-55.860 -34.228Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.247 5.244SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)140.668 90.966DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI140.668 90.966Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları140.668 90.966Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-117.856 150.057Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri604.408 512.228Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-364.066 -309.901Alınan Temettüler-286 0Alınan Ücret ve Komisyonlar17.016 9.500Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar3.669 1.302Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-33.838 -29.168Ödenen Vergiler-67.426 -3.026Diğer-277.333 -30.878Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-610.687 363.113Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-77.770 321.121Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-600.825 -7.809Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)67.908 49.801Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-728.543 513.170YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller8 -1.665 -657Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller8 0 4Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer9 -1.684 -798Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.349 -1.451FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit10.051.000 7.579.022Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.283.496 -8.134.681İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit767.504 -555.659Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi42.309 36.895Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)77.921 -7.045Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar74.021 81.066Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 151.942 74.021Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)140.668 90.966DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-860 1.143Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-405 -290Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-464 -372Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler59 82Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-455 1.433Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri286 202Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-877 1.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler136 -401TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)139.808 92.109Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 7.078 144.846 151.924 9.236 64.778 74.014GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 1.336 24.492 25.828 0 54.889 54.889GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 916 0 916 530 0 530İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 2.196.847 4.679.405 6.876.252 1.373.726 4.038.403 5.412.129Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)7 2.162.550 4.712.022 6.874.572 1.318.974 3.976.003 5.294.977Finansal Kiralama Alacakları2.830.433 5.224.264 8.054.697 1.761.650 4.469.607 6.231.257Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)-667.883 -512.242 -1.180.125 -442.676 -493.604 -936.280İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar7 106.387 209.579 315.966 136.728 204.757 341.485Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -72.090 -242.196 -314.286 -81.976 -142.357 -224.333ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8 7.722 0 7.722 6.507 0 6.507MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9 3.545 0 3.545 2.893 0 2.893YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 29.628 0 29.628 6.248 0 6.248ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 72.645 0 72.645 67.203 0 67.203DİĞER AKTİFLER12 345.125 320.416 665.541 120.491 143.272 263.763ARA TOPLAM2.664.842 5.169.159 7.834.001 1.586.834 4.301.342 5.888.176SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.664.842 5.169.159 7.834.001 1.586.834 4.301.342 5.888.176YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER13 1.662.331 3.660.157 5.322.488 1.392.747 2.492.290 3.885.037FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR2.699 701 3.400 2.046 1.763 3.809İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 897.005 0 897.005 713.574 0 713.574GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER6 1.179 219.621 220.800 5.130 205.526 210.656KARŞILIKLAR15 18.419 0 18.419 12.284 0 12.284Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı7.528 0 7.528 6.525 0 6.525Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar10.891 0 10.891 5.759 0 5.759CARİ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER16 82.005 252.190 334.195 49.617 115.313 164.930ARA TOPLAM2.663.638 4.132.669 6.796.307 2.175.398 2.814.892 4.990.290SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR17 1.037.694 0 1.037.694 897.886 0 897.886Ödenmiş Sermaye115.000 0 115.000 115.000 0 115.000Sermaye Yedekleri40.381 0 40.381 40.381 0 40.381Hisse Senedi İhraç Primleri1.159 0 1.159 1.159 0 1.159Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri39.222 0 39.222 39.222 0 39.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.711 0 -1.711 -1.306 0 -1.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler543 0 543 998 0 998Kar Yedekleri771.483 0 771.483 680.517 0 680.517Yasal Yedekler27.508 0 27.508 27.508 0 27.508Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler743.975 0 743.975 653.009 0 653.009Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar111.998 0 111.998 62.296 0 62.296Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-28.670 0 -28.670 -28.670 0 -28.670Dönem Net Kâr veya Zararı140.668 0 140.668 90.966 0 90.966Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.701.332 4.132.669 7.834.001 3.073.284 2.814.892 5.888.176Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0ALINAN TEMİNATLAR18 19.901.058 45.766.844 65.667.902 15.703.617 34.194.931 49.898.548VERİLEN TEMİNATLAR18 261.101 658.373 919.474 114.372 588.406 702.778TAAHHÜTLER18 469.140 681.155 1.150.295 64.131 308.018 372.149Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler469.140 681.155 1.150.295 64.131 308.018 372.149Kiralama Taahhütleri469.140 681.155 1.150.295 64.131 308.018 372.149Finansal Kiralama Taahhütleri469.140 681.155 1.150.295 64.131 308.018 372.149Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6 1.283.970 3.104.453 4.388.423 1.583.756 3.241.184 4.824.940Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.280.935 3.042.506 4.323.441 1.583.756 3.241.184 4.824.940Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.280.935 3.042.506 4.323.441 1.183.756 2.636.340 3.820.096Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 400.000 604.844 1.004.844Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.035 61.947 64.982 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri3.035 2.896 5.931 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 59.051 59.051 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER18 127.194 197.661 324.855 58.575 127.433 186.008NAZIM HESAPLAR TOPLAMI22.042.463 50.408.486 72.450.949 17.524.451 38.459.972 55.984.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905073BIST