***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Haziran 2021 finansal rapor ektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952388BIST