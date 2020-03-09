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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2020 20:53
GÜNCEL HABERLER



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 28.02.2020
Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
3 - 2019 yılı Denetçi Raporu'nun okunması sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço-Kar Zarar Hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği dönem içinde istifa ile boşalan bir yönetim kurulu üyeliği için atama yapılmadığı anlaşıldığından, Yönetim Kurulu'nun kalan üyelerle görevine devam etmesi hususunun Genel Kurulca karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,
10 - 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
12 - 2019 içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_31 03 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Ortaklarımız Genel Kurulu'nun olağan olarak 31.03.2020 Salı günü, saat 11:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825858


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Tam 2.169 2.223 12,87  
Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
Gümüş.Ons 17,01 17,04 -0,31  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 -0,05  
B. Petrol 36,03 36,03 -9,24  
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