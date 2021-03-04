***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 26.02.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 KAT:22 ŞİŞLİ, İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,3 - 2020 yılı Denetçi Raporu'nun okunması sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,4 - 2020 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço-Kar Zarar Hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,10 - 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,12 - 2020 içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,13 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_29 03 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Ortaklarımız Genel Kurulu'nun olağan olarak 29.03.2021 Pazartesi günü, saat 14:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915232BIST