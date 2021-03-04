***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.03.2021 19:17
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 26.02.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 KAT:22 ŞİŞLİ, İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
3 - 2020 yılı Denetçi Raporu'nun okunması sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4 - 2020 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço-Kar Zarar Hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,
10 - 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
12 - 2020 içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_29 03 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Ortaklarımız Genel Kurulu'nun olağan olarak 29.03.2021 Pazartesi günü, saat 14:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915232
BIST