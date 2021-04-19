***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 29/03/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Tescil BilgisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 26.02.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 KAT:22 ŞİŞLİ, İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,3 - 2020 yılı Denetçi Raporu'nun okunması sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulmativa edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2021 tarih ve 10279 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 04.03.2021 tarihli ve 15358 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, 26.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi.Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 115.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 11.500.000.000 adet paydan, 114.308.442,339 TL'lık sermayeye takabül eden payın vekaleten, 7,0 TL sermayeye tekabül eden payın asaleten toplam 114.308.449,339 TL'ye tekabül eden hissenin toplantıda üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.Toplantıda alınan kararlar ektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 19.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 29.03.2021 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 29.03.2021 Hazır Bulunalar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar29/03/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 19/04/2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929286BIST