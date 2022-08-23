***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
23.08.2022 13:57
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/08/2022 tarih ve 44/1201 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057756
BIST
15:143.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 53,79
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
15:1418,1276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0624
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1305
En Düşük
18,0210
15:1417,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
15:141.011,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.011,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler15:12
|BFREN
|1.306,80
|14.583.431
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.507.767
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|3.126.813
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|ULUSE
|146,50
|18.549.069
|% -5,12
|
|THYAO
|67,55
|3.474.067.087
|% -0,30
|
|YKBNK
|6,12
|3.264.696.847
|% 5,70
|
|AKBNK
|11,34
|3.046.965.820
|% 5,39
|
|ASELS
|26,20
|2.376.343.639
|% 1,55
|
|SISE
|25,72
|2.191.626.441
|% 1,34
|
|YKBNK
|6,12
|3.264.696.847
|% 5,70
|
|EKGYO
|3,95
|1.946.774.478
|% 1,80
|
|AKBNK
|11,34
|3.046.965.820
|% 5,39
|
|ALBRK
|2,22
|459.739.822
|% 6,22
|
|ISCTR
|8,16
|1.613.530.596
|% 9,38
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1171
|18,1271
|% 0,34
|
|Euro
|17,9774
|17,9904
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,2506
|21,3571
|% 0,37
|
|Frank
|18,6567
|18,7691
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8090
|4,8331
|% 0,37
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-0,69
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,32
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.873
|0,00
|
|Tam
|6.800
|6.859
|-23,00
|
|Yarım
|3.314
|3.353
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.676
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,05
|
|B. Petrol
|97,98
|97,98
|1,50
|
Seans Raporu
15:12
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15:27TSKB
Yüzde 8.28 oranında artışla 4.71 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 353, 263 adet işlem
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15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 64 artarak (% 2.01 ) 2, 768
-
15:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, BFREN, HKTM, COSMO, DMSAS
-
15:25
BEYAZ, BFREN, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:25
MEGAP, DOGUB, DESPC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında