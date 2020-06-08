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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.06.2020 18:17
GÜNCEL HABERLER



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.06.2020

Ek Açıklamalar
Borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak 08.06.2020 (bugün) tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849966


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BIZIM 16,39 304.472.105 % 10,00  
AYCES 34,54 3.008.467 % 10,00  
MNDRS 3,08 48.246.073 % 10,00  
RTALB 20,60 6.932.930 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.322.490 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5920 8,6350 % 0,55  
Frank 7,0644 7,1070 % 0,90  
Riyal 1,8039 1,8129 % 0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.697 1.698 12,16  
Altın Gr. 370 370 3,24  
Cumhuriyet 2.398 2.431 -16,20  
Tam 2.468 2.498 -20,40  
Yarım 1.204 1.219 -10,00  
Çeyrek 602 610 -5,00  
Gümüş.Ons 17,62 17,64 0,21  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,05  
B. Petrol 40,99 40,99 -1,31  
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