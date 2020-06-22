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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.06.2020 21:52
GÜNCEL HABERLER



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş kira sertifikasına ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanması hk.(QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.-Fon Kullanıcısı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.04.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 1.000.000.000.-TL (BirmilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır. İhraç belgesi ve İhraç Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onayli_ihrac_belge_.pdf
EK: 2 Hukuki_Değerlendirme_Raporu_.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852402


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PEKGY 7,70 19.566.886 % 10,00  
BIZIM 19,48 558.253.022 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5137 8,5564 % 1,02  
Frank 7,1938 7,2372 % 0,49  
Riyal 1,8193 1,8284 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.758 13,79  
Altın Gr. 386 387 2,54  
Cumhuriyet 2.509 2.523 36,90  
Tam 2.574 2.587 35,90  
Yarım 1.254 1.266 18,50  
Çeyrek 629 634 9,20  
Gümüş.Ons 17,77 17,81 0,19  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,03  
B. Petrol 43,07 43,07 0,88  
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