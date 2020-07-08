***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK onayı, SPK onaylı İhraç Belgesi ve Eki.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.06.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.07.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.07.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/828 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki_02 07 2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857869BIST