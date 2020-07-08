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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.07.2020 22:22
GÜNCEL HABERLER



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK onayı, SPK onaylı İhraç Belgesi ve Eki.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.07.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/828 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki_02 07 2020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857869


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KRDMA 4,62 26.917.758 % 10,00  
KENT 833,80 34.591.465 % 10,00  
PKENT 228,90 2.159.175 % 10,00  
MRSHL 89,75 26.298.949 % 9,99  
PEKGY 10,68 5.306.241 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6262 8,6695 % 0,56  
Frank 7,2826 7,3265 % 0,46  
Riyal 1,8233 1,8324 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 14,05  
Altın Gr. 399 399 3,04  
Cumhuriyet 2.583 2.606 21,90  
Tam 2.659 2.674 22,40  
Yarım 1.292 1.308 11,00  
Çeyrek 646 655 5,50  
Gümüş.Ons 18,72 18,76 0,48  
Gümüş Gr. 4,13 4,13 0,10  
B. Petrol 43,27 43,27 0,19  
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