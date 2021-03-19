***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına ilişkin yönetim kurulu kararı alınması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarQNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 2.000.000.000 TL (İkimilyar Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış suretiyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihracı planlanan borçlanma araçlarının vadesinin 5 yılı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmesine, söz konusu borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin ödenecek faiz de dahil olmak üzere tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında yetki verilmesi, ilgili Aracı Kurum ve/veya kurumların seçilip belirlenmesi ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdürlüğün şirketi temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919487BIST