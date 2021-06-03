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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.06.2021 17:32



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş kira sertifikasına ilişkin ihraç belgesi için SPK'ya başvuru hk. (QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.-Fon Kullanıcısı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.06.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III- 61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Şirketimizin "fon kullanıcısı"' olarak yer alacağı, QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.'ni
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Tam 3.456 3.543 -14,21  
Yarım 1.670 1.714 -6,88  
Çeyrek 838 857 -3,44  
Gümüş.Ons 27,28 27,31 -0,87  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 -0,16  
B. Petrol 70,81 70,81 -0,54  
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