***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş kira sertifikasına ilişkin ihraç belgesi için SPK'ya başvuru hk. (QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.-Fon Kullanıcısı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.05.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.06.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III- 61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, Şirketimizin "fon kullanıcısı"' olarak yer alacağı, QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.'ni