***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.08.2022 13:55
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK onayı, SPK onaylı İhraç Belgesi ve Eki.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.08.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1201 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Ek 18.08.2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057753
BIST
14:393.105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 42,72
|Açılış
|: 3.070
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|Önceki Kapanış
|: 3.062
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3.120
En Düşük
3.070
14:3918,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0418
|Açılış
|: 18,2050
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|Önceki Kapanış
|: 18,2300
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En Düşük
18,0210
14:3917,9922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 18,0600
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,9383
14:391.011,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,19
|Açılış
|: 1.011,83
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|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
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1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler14:37
|BFREN
|1.306,80
|14.365.195
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.377.728
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|3.043.689
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|ULUSE
|145,90
|16.941.077
|% -5,51
|
|THYAO
|67,85
|2.821.196.005
|% 0,15
|
|YKBNK
|6,08
|2.749.625.099
|% 5,01
|
|AKBNK
|11,25
|2.542.843.246
|% 4,55
|
|ASELS
|26,26
|2.168.580.531
|% 1,78
|
|GARAN
|22,66
|1.942.696.523
|% 7,90
|
|YKBNK
|6,08
|2.749.625.099
|% 5,01
|
|EKGYO
|3,90
|1.488.919.546
|% 0,52
|
|AKBNK
|11,25
|2.542.843.246
|% 4,55
|
|ALBRK
|2,22
|445.992.996
|% 6,22
|
|ISCTR
|8,05
|1.381.534.790
|% 7,91
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1143
|18,1215
|% 0,31
|
|Euro
|17,9835
|18,0001
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,2705
|21,3772
|% 0,46
|
|Frank
|18,6764
|18,7889
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8117
|4,8358
|% 0,42
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|0,56
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.776
|6.878
|5,00
|
|Tam
|6.806
|6.863
|-19,00
|
|Yarım
|3.316
|3.355
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,98
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|0,03
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|B. Petrol
|97,78
|97,78
|1,30
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Seans Raporu
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