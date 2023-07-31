***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.07.2023 13:59
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.07.2023
Ek Açıklamalar
Borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177167
BIST
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17:237.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 145,42
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:2326,9475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0710
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:2329,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0799
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:231.703,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.703,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:21
|CWENE
|286,10
|702.960.465
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|827.051.302
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.123.027
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|379.225.132
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.417.752.730
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.153.608
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.546.802
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,44
|378.421.938
|% -9,76
|
|ESCAR
|143,90
|220.125.681
|% -6,38
|
|ENSRI
|9,84
|70.881.738
|% -6,29
|
|EREGL
|41,48
|11.522.702.223
|% 7,85
|
|THYAO
|234,60
|7.937.537.403
|% -0,17
|
|ASTOR
|111,40
|6.638.891.706
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,09
|6.559.499.975
|% 1,00
|
|KRDMD
|25,26
|5.708.589.702
|% 6,40
|
|EKGYO
|8,78
|4.934.726.947
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,09
|6.559.499.975
|% 1,00
|
|ZOREN
|4,31
|1.399.759.216
|% 6,16
|
|EREGL
|41,48
|11.522.702.223
|% 7,85
|
|ISCTR
|15,12
|3.909.896.478
|% 0,47
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9235
|26,9290
|% 0,20
|
|Euro
|29,7263
|29,7349
|% 0,33
|
|Sterlin
|34,5318
|34,7050
|% 0,31
|
|Frank
|30,9081
|31,0943
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1560
|7,1919
|% 0,18
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,04
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|13,11
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.088
|11.175
|32,00
|
|Yarım
|5.548
|5.613
|16,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,56
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36BRKSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 751, 701 adet işlem
-
17:35AYDEM
Yüzde 9.22 oranında artışla 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 341, 874 adet işlem
-
17:34PRDGS
Yüzde 7.54 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 216, 362 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 74 artarak (% 1.69 ) 7, 880
-
17:33XU100
Endeks 7, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 157, 092.00 milyon TL de