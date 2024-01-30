***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı için SPK'ya yapılan başvurunun geri çekilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.01.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 575.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 02.01.2024Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye tavanının arttırılması konusunda Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 02.01.2024 tarihinde başvuru yapıldığı 02.01.2024 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin başvurumuzun, Şirketimizce yapılan bedelsiz sermaye artışı başvurusunun neticelenmesine müteakip yeniden yapılmak üzere geri çekilmesine karar verilmiş olup bu kapsamda Şirketimiz tarafından 30.01.2024 tarihinde başvurunun geri çekilme talebi Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243650BIST