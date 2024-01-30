***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.01.2024 17:02
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı için SPK'ya yapılan başvurunun geri çekilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 575.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 02.01.2024
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması konusunda Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 02.01.2024 tarihinde başvuru yapıldığı 02.01.2024 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.
Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin başvurumuzun, Şirketimizce yapılan bedelsiz sermaye artışı başvurusunun neticelenmesine müteakip yeniden yapılmak üzere geri çekilmesine karar verilmiş olup bu kapsamda Şirketimiz tarafından 30.01.2024 tarihinde başvurunun geri çekilme talebi Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243650
BIST