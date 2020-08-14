***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.08.2020 17:28
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 14/08/2020 tarihli yazılı talebi üzerine
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre tarafımızca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869070
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0417
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3857
En Düşük
7,3269
18:058,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0622
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7410
En Düşük
8,6435
18:05461,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,61
|Açılış
|: 461,63
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3792
|7,3826
|% 0,57
|
|Euro
|8,7310
|8,7403
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,6427
|9,6911
|% 0,85
|
|Frank
|8,0834
|8,1321
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9619
|1,9718
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-11,88
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,12
|