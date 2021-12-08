***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.12.2021 16:15
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08/12/2021 tarihli yazılı talebi üzerine
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre tarafımızca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981986
BIST
17:312.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 27,95
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:3113,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,2492
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:3115,5615
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,3444
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:31787,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 12,77
|Açılış
|: 787,15
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:30
|BAGFS
|13,97
|11.456.724
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|863.357.071
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.807.674
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.308.543
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.405.526
|% -9,97
|
|THYAO
|20,56
|4.692.399.780
|% 7,08
|
|SISE
|14,94
|4.360.365.141
|% 1,84
|
|GARAN
|11,99
|4.167.324.262
|% 1,35
|
|ASELS
|24,06
|2.396.194.409
|% 4,25
|
|KRDMD
|9,76
|2.247.868.635
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,54
|1.866.841.497
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.452.828.427
|% 1,68
|
|GARAN
|11,99
|4.167.324.262
|% 1,35
|
|TSKB
|1,64
|558.727.333
|% 1,23
|
|SISE
|14,94
|4.360.365.141
|% 1,84
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7262
|13,7345
|% 1,81
|
|Euro
|15,5218
|15,5631
|% 2,27
|
|Sterlin
|18,1456
|18,2366
|% 1,88
|
|Frank
|14,8740
|14,9636
|% 2,38
|
|Riyal
|3,6627
|3,6811
|% 2,18
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-4,07
|
|Altın Gr.
|787
|787
|12,94
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,30
|75,30
|-0,14
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:41MERIT
Yüzde 6.49 oranında artışla 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 284, 922 adet işlem
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, SASA
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 03 artarak (% 1.42 ) 1, 782
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PCILT, MZHLD, NIBAS, DOBUR, ETYAT, BAGFS, RALYH, HEKTS, ISBIR, ATATP
-
17:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, KZBGY, EGEPO, SELVA, CRDFA, TUREX, GESAN, MMCAS, QNBFL, PEKGY