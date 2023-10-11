***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.10.2023 16:25
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11/10/2023 tarihli yazılı talebi üzerine
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre tarafımızca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204320
BIST
'
18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0210
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
18:0529,4505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0196
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
18:051.673,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 15,35
|Açılış
|: 1.673,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.673,92
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7346
|27,7393
|% 0,08
|
|Euro
|29,4229
|29,4361
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,0110
|34,1816
|% 0,19
|
|Frank
|30,6119
|30,7964
|% 0,35
|
|Riyal
|7,3727
|7,4097
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|15,00
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|16,01
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.361
|11.463
|67,00
|
|Yarım
|5.698
|5.754
|39,00
|
|Çeyrek
|2.840
|2.877
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,68
|0,22
|
|B. Petrol
|86,34
|86,34
|-1,31
|