***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Sn.Semra Karsu'nun Genel Müdür Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154366BIST