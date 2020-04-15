***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR72014 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 14.07.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,90Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKR72014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 14.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 15.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000İhraç Fiyatı 0,97383Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.07.2020Kayıt Tarihi 13.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 80.000.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27/06/2019 tarih ve 38/841 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, 90 gün vadeli 80.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 14/04//2020 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 15/04/2020 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838463BIST