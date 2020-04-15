***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.04.2020 22:25
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFFKR72014 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKR72014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
İhraç Fiyatı 0,97383
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.07.2020
Kayıt Tarihi 13.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 80.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27/06/2019 tarih ve 38/841 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, 90 gün vadeli 80.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 14/04//2020 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 15/04/2020 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838463
BIST