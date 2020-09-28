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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.09.2020 21:12
GÜNCEL HABERLER



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFFKR12135 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 113
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKR12135
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 25.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.000.000
İhraç Fiyatı 0,96045
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.01.2021
Kayıt Tarihi 18.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 140.000.000
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02/07/2020 tarih ve 40/828 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, 113 gün vadeli 140.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 25/09/2020 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 28/09/2020 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877113


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EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
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Altın Gr. 471 471 12,82  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,63 23,68 0,77  
Gümüş Gr. 5,90 5,91 0,27  
B. Petrol 42,95 42,95 0,54  
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