***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.10.2020 22:10
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFFKRE2018 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 169
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKRE2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 0,9507
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.10.2020
Kayıt Tarihi 30.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 35.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 169 gün vadeli 35.000.000 TL nominal değerli TRFFFKRE2018 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 01/10/2020 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877874
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