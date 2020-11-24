***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKRK2028 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.11.2020Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,60Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKRK2028Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 31.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.500.000İhraç Fiyatı 0,97182Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.11.2020Kayıt Tarihi 23.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.500.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 84 gün vadeli 25.500.000 TL nominal değerli TRFFFKRK2028 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 24/11/2020 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889783BIST