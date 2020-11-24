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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.11.2020 17:20



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFFKRK2028 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKRK2028
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.500.000
İhraç Fiyatı 0,97182
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.11.2020
Kayıt Tarihi 23.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.500.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 84 gün vadeli 25.500.000 TL nominal değerli TRFFFKRK2028 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 24/11/2020 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889783


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Tam 3.072 3.151 -84,15  
Yarım 1.485 1.524 -40,71  
Çeyrek 745 762 -20,35  
Gümüş.Ons 23,13 23,17 -0,43  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 -0,06  
B. Petrol 46,66 46,66 0,62  
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