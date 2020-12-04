***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSFFKR62117 ISIN KODLU TAHVİLİN 5. KUPON GETİRİ ÖDEMESİ HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.10.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 04.06.2021Vade (Gün Sayısı) 1.096Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,41Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,24Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRSFFKR62117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.11.2017Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2018Vade Başlangıç Tarihi 04.06.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 159.600.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.12.2018 03.12.2018 04.12.2018 9,3584 14.936.006,4 Evet2 07.06.2019 03.06.2019 07.06.2019 9,3584 14.854.450,8 Evet3 04.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 9,3584 14.936.006,4 Evet4 04.06.2020 03.06.2020 04.06.2020 9,3584 14.936.006,4 Evet5 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 9,3584 14.936.006,4 Evet6 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 1096 gün vadeli 159.600.000,00 TL nominal değerli TRSFFKR62117 ISIN kodlu tahvilin 5.kupon ödemesi bugün (04.12.2020) itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891536BIST