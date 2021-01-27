***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR72113 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.07.2021Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,81Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKR72113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 26.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 113.900.000İhraç Fiyatı 0,91764Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.07.2021Kayıt Tarihi 27.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 113.900.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02/07/2020 tarih ve 40/828 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere,182 gün vadeli 113.900.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 26/01/2021 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 27/01/2021 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905007BIST