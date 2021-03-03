***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR32117 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.03.2021Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17.30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,49Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKR32117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 08.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.200.000İhraç Fiyatı 0,96171Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.03.2021Kayıt Tarihi 02.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 75.200.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 84 gün vadeli 75.200.000 TL nominal değerli TRFFFKR32117 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 03.03.2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914961BIST