***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKRA2137 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.12.2021Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,41Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKRA2137Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.04.2021Satışa Başlanma Tarihi 16.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 16.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 17.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000İhraç Fiyatı 0,94123Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.12.2021Kayıt Tarihi 13.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 110.000.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22/04/2021 tarih ve 22/643 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere,119 gün vadeli 110.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 16/08/2021 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 17/08/2021 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958632BIST