***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR82146 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.08.2021Vade (Gün Sayısı) 126Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,32Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKR82146Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 19.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 115.000.000İhraç Fiyatı 0,93814Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.08.2021Kayıt Tarihi 23.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 115.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 126 gün vadeli 115.000.000 TL nominal değerli TRFFFKR82146 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 24.08.2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960309BIST