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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.01.2022 18:32
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFFKR12234 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,41
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKR12234
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.04.2021
Satışa Başlanma Tarihi 13.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 14.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 119.600.000
İhraç Fiyatı 0,94123
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.01.2022
Kayıt Tarihi 10.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 119.600.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 119 gün vadeli 119.600.000 TL nominal değerli TRFFFKR12234 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 11.01.2022 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992819


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Cumhuriyet 5.330 5.411 20,00  
Tam 5.302 5.435 15,55  
Yarım 2.563 2.629 7,52  
Çeyrek 1.285 1.314 3,76  
Gümüş.Ons 22,57 22,60 0,11  
Gümüş Gr. 10,04 10,05 0,06  
B. Petrol 82,07 82,07 1,20  
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