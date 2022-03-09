***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR82211 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.08.2022Vade (Gün Sayısı) 158Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,40Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,39Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKR82211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.01.2022Satışa Başlanma Tarihi 08.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 08.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 87.000.000İhraç Fiyatı 0,92839Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.08.2022Kayıt Tarihi 08.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 87.000.000Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06/01/2022 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere,158 gün vadeli 87.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 08/03/2022 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 09/03/2022 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008827BIST