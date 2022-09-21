***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR92236 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Sadece yeni eklenen zorunlu alanlara giriş yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 06.01.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.09.2022Vade (Gün Sayısı) 85Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,81Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,51Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKR92236Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.01.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 27.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 27.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 28.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 131.100.000İhraç Fiyatı 0,94498Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.09.2022Kayıt Tarihi 20.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 131.100.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 85 gün vadeli 131.100.000 TL nominal değerli TRFFFKR92236 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 21.09.2022 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064543BIST