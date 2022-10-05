***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.10.2022 19:02
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFFKR12341 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,24
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKR12341
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.08.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 04.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 05.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 122.550.000
İhraç Fiyatı 0,95025
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.01.2023
Kayıt Tarihi 03.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 122.550.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) 25.02.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18/08/2022 tarih ve 44/1201 sayılı kararı ile onaylanan 4.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere,91 gün vadeli 122.550.000,00 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 04/10/2022 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 05/10/2022 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067639
BIST