***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18/08/2022 tarih ve 44/1201 sayılı kararı ile onaylanan 4.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere,119 gün vadeli 151.000.000,00 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 03/01/2023 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 04/01/2023 (bugün) itibariyle tamamlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093018BIST