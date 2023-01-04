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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.01.2023 10:27
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) 25.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18/08/2022 tarih ve 44/1201 sayılı kararı ile onaylanan 4.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere,119 gün vadeli 151.000.000,00 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 03/01/2023 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 04/01/2023 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093018


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TERA 25,90 130.561.861 % 9,93  
BAYRK 11,85 14.347.252 % 6,18  
CEOEM 21,08 20.529.344 % 5,29  
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Frank 20,0926 20,2136 % 0,89  
Riyal 4,9688 4,9937 % 0,13  
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10:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 21,58  
Altın Gr. 1.118 1.118 12,52  
Cumhuriyet 7.471 7.584 61,00  
Tam 7.565 7.634 59,00  
Yarım 3.664 3.732 29,00  
Çeyrek 1.837 1.866 15,00  
Gümüş.Ons 24,24 24,28 0,29  
Gümüş Gr. 14,59 14,61 0,18  
B. Petrol 81,68 81,68 -0,42  
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