***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.01.2023 10:27
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) 25.02.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18/08/2022 tarih ve 44/1201 sayılı kararı ile onaylanan 4.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere,119 gün vadeli 151.000.000,00 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 03/01/2023 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 04/01/2023 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093018
BIST
10:555.594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -32,43
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.573
10:5518,7408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
10:5519,9210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1549
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
10:551.118,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 12,43
|Açılış
|: 1.118,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.119,98
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler10:55
|EYGYO
|22,90
|7.245.972
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|27.103.599
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|130.561.861
|% 9,93
|
|BAYRK
|11,85
|14.347.252
|% 6,18
|
|CEOEM
|21,08
|20.529.344
|% 5,29
|
|MRGYO
|6,05
|5.116.677
|% -9,97
|
|TUREX
|28,54
|15.955.987
|% -6,85
|
|LIDER
|90,75
|12.129.127
|% -6,83
|
|BARMA
|105,20
|27.640.667
|% -5,99
|
|KMPUR
|106,90
|43.907.464
|% -5,81
|
|EKGYO
|9,52
|2.771.764.615
|% 1,06
|
|KOZAL
|616,00
|953.887.630
|% -2,92
|
|AHGAZ
|100,30
|855.687.193
|% 4,10
|
|PGSUS
|492,70
|358.562.240
|% 0,00
|
|TKFEN
|53,20
|341.800.312
|% -2,03
|
|IHLGM
|1,28
|19.268.230
|% 0,00
|
|PRDGS
|8,06
|95.402.608
|% -1,71
|
|AHGAZ
|100,30
|855.687.193
|% 4,10
|
|SEGYO
|2,94
|20.388.381
|% 2,44
|
|PLTUR
|14,77
|91.234.128
|% 3,14
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7366
|18,7408
|% 0,10
|
|Euro
|19,9037
|19,9210
|% 0,78
|
|Sterlin
|22,4725
|22,5852
|% 0,59
|
|Frank
|20,0926
|20,2136
|% 0,89
|
|Riyal
|4,9688
|4,9937
|% 0,13
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|21,58
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|12,52
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.565
|7.634
|59,00
|
|Yarım
|3.664
|3.732
|29,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.866
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|0,18
|
|B. Petrol
|81,68
|81,68
|-0,42
|