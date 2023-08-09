***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.08.2023 14:24
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFFKR82328 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vade Tarihi 09.08.2023
Vade (Gün Sayısı) 119
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.08.2022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.04.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.04.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 12.04.2023
İhraç Fiyatı 0,92324
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 8,31
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,76
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRFFFKR82328
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 125.000.000
İtfa Tarihi 09.08.2023
Kayıt Tarihi 08.08.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.08.2023
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) 13.01.2023 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen,119 gün vadeli 125.000.000,00 TL nominal değerli TRFFFKR82328 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 09.08.2023 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182716
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