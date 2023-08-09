***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKR82328 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVade Tarihi 09.08.2023Vade (Gün Sayısı) 119Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satışİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.08.2022Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.04.2023Satışın Tamamlanma Tarihi 11.04.2023Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000Vade Başlangıç Tarihi 12.04.2023İhraç Fiyatı 0,92324Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 8,31Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,76Borsada İşlem Görme Durumu EvetÖdeme Türü TL ÖdemeliISIN Kodu TRFFFKR82328Kupon Sayısı 0Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 125.000.000İtfa Tarihi 09.08.2023Kayıt Tarihi 08.08.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetYatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.08.2023Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) 13.01.2023 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen,119 gün vadeli 125.000.000,00 TL nominal değerli TRFFFKR82328 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 09.08.2023 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182716BIST