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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

26.02.2020 20:15
GÜNCEL HABERLER



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDQFVK82025 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kaynak Kuruluş QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kurucu QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 24.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 180
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,6356
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 9,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDQFVK82025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.02.2020
Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 134.950.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 4,6356
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 134.950.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı" olarak yer aldığı 134.950.000 TL tutarlı, TRDQFVK82025 ISIN Kodlu, 180 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı, yurtiçi kira sertifikasının nitelikli yatırımcılara (halka arz edilmeksizin) satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821861


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BRSAN 13,10 129.604.274 % 19,96  
OYAYO 2,94 15.085.674 % 14,84  
NIBAS 6,38 309.682 % 11,93  
BALAT 2,48 658.207 % 9,73  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9261 7,9658 % -0,44  
Frank 6,2773 6,3151 % 0,14  
Riyal 1,6368 1,6450 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.641 1.642 11,61  
Altın Gr. 325 325 2,02  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 -0,02  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,00  
B. Petrol 53,35 53,35 -0,91  
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