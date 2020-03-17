***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDKTLM62010 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 8.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının KesinleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Kaynak Kuruluş QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Kurucu KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 17.06.2020Vade (Gün Sayısı) 728Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,9864Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 20,00Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,55Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTLM62010Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.06.2018Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 20.06.2018Vade Başlangıç Tarihi 20.06.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.650.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.09.2018 18.09.2018 19.09.2018 4,9864 1.827.515,6 Evet2 19.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 6,261 2.294.656,5 Evet3 20.03.2019 19.03.2019 20.03.2019 5,4399 1.993.723,35 Evet4 19.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 4,8675 1.783.938,75 Evet5 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 5,6656 2.076.442,4 Evet6 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 4,1394 1.517.090,1 Evet7 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 3,33158 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 3,1769Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 36.650.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRDKTLM62010 ISIN kodlu kira sertifikasının 8.kupon ödeme dönemine İlişkin kâr payı oranı 3,1769% olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830211BIST