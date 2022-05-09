***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDQFVK52218 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni itfa duyurusuYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Kaynak Kuruluş QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Kurucu QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 150.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 09.05.2022Vade (Gün Sayısı) 97Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,0493Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDQFVK52218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.01.2022Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 31.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 01.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.05.2022 06.05.2022 09.05.2022 5,0493 2.524.650 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.05.2022 06.05.2022 09.05.2022 50.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) 25.02.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) 25.02.2022 EvetEk AçıklamalarTRDQFVK52218 ISIN Kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı, yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri 9 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028111BIST