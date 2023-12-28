***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım Yönetim Kurulu Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 575.000.000Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviQNBFL, TRAFFKRL91P0 115.000.000 885.000.000,000 769,56521 QNBFL, TRAFFKRL91P0 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 115.000.000 885.000.000,000 769,56521İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 885.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 885.000.000 TL artırılarak 115.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımında kullanılacak olan 885.000.000 TL'lik tutarın, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildiği 27 Aralık 2023 tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştur.Yönetim Kurulumuz tarafından 28 Aralık 2023 tarihli toplantısında sermayeye ilave edilen 885.000.000 TL'nin, ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığının Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile tespit edilmesine istinaden, artırılan 885.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sonrasında payların dağıtımı için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla MKK nezdinde yapılacak başvurular dahil gerekli işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştirKamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230219BIST