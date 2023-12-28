***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.12.2023 17:34
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırım Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 575.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
QNBFL, TRAFFKRL91P0 115.000.000 885.000.000,000 769,56521 QNBFL, TRAFFKRL91P0 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 115.000.000 885.000.000,000 769,56521
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 885.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 885.000.000 TL artırılarak 115.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımında kullanılacak olan 885.000.000 TL'lik tutarın, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildiği 27 Aralık 2023 tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştur.
Yönetim Kurulumuz tarafından 28 Aralık 2023 tarihli toplantısında sermayeye ilave edilen 885.000.000 TL'nin, ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığının Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile tespit edilmesine istinaden, artırılan 885.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sonrasında payların dağıtımı için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla MKK nezdinde yapılacak başvurular dahil gerekli işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştir
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230219
BIST