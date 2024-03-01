***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 575.000.000Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviQNBFL, TRAFFKRL91P0 115.000.000 885.000.000,000 769,56521 QNBFL, TRAFFKRL91P0 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 115.000.000 885.000.000,000 769,56521İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 885.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.02.2024SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.02.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 115.000.000 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %769,56521oranında artırılarak1.000.000.000TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak885.000.000TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 29 Şubat 2024 tarih ve 2024/13 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarızEklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253639BIST