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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2024 15:30
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 575.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
QNBFL, TRAFFKRL91P0 115.000.000 885.000.000,000 769,56521 QNBFL, TRAFFKRL91P0 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 115.000.000 885.000.000,000 769,56521

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 885.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.02.2024
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 115.000.000 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %
769,56521
oranında artırılarak
1.000.000.000
TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak
885.000.000
TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 29 Şubat 2024 tarih ve 2024/13 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253639


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