***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 0,01 TRY 115000000 TRY 100 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSİNAN ŞAHİNBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 23.03.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı QNB Finansbank A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili-QNB Finans Faktoring Hizm. A.Ş. yönetim kurulu başkanı,QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulu başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi BaşkanıADNAN MENDERES YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 12.08.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı QNB Finansbank A.Ş. Grup CFO,QNB Finans Faktoring yönetim kurulu üyesi. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -METİN KARABİBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiAHMET MURAT ALACAKAPTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.07.2001 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite üyesiOSMAN NECDET TÜRKAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.06.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Strateji Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulu başkanı. Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiTURHAN CEMAL BERİKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.06.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kiltoprak NV kurucu hissedar Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıOSMAN ÖMÜR TAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu üyesi QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulu üyesi.QNB Finans Faktoring A.Ş. Yönetim kurulu üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -BÜLENT YURDALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. yönetim kurulu başkanı, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcısı, QNB Finans Faktoring A.Ş. yönetim kurulu üyesi. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876610BIST