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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.04.2021 17:56



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SİNAN ŞAHİNBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 23.03.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı QNB Finansbank A.Ş. yönetim kurulu başkan vekili-QNB Finans Faktoring Hizm. A.Ş. yönetim kurulu başkanı,QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulu başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı
ADNAN MENDERES YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 12.08.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı QNB Finansbank A.Ş. Grup CFO,QNB Finans Faktoring yönetim kurulu üyesi. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
METİN KARABİBER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi
AHMET MURAT ALACAKAPTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.07.2001 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite üyesi
OSMAN ÖMÜR TAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu üyesi QNB Finansbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulu üyesi.QNB Finans Faktoring A.Ş. Yönetim kurulu üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
BÜLENT YURDALAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. yönetim kurulu başkanı, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcısı, QNB Finans Faktoring A.Ş. yönetim kurulu üyesi. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
KUBİLAY CİNEMRE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Fokus Yatırım Holdin A.Ş.kurucu ortak Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
FATMA DENİZ ERGEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 29.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Ergen Consulting şirketi kurucusu Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930947


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