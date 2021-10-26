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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.10.2021 18:26



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüneve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
 
d)     
10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan Kurulumuzun 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca düzenlenen, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) incelendiğini ve herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
 
 
    Kubilay Cinemre
    Fatma Deniz Ergen
    Semra Karsu

    Yönetim Kurulu Üyesi,
    Yönetim Kurulu Üyesi,
    Genel Müdür  Yardımcısı

    Denetim Komitesi  Başkanı
    Denetim Komitesi  Üyesi
     





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972573


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