***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüneve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,d)10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan Kurulumuzun 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca düzenlenen, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) incelendiğini ve herhangi bir eksiklik içermediğini,beyan ederiz.Saygılarımızla,Kubilay CinemreFatma Deniz ErgenSemra KarsuYönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Üyesi,Genel Müdür YardımcısıDenetim Komitesi BaşkanıDenetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972573BIST