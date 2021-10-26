***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.10.2021 18:26
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüneve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
d)
10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan Kurulumuzun 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca düzenlenen, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) incelendiğini ve herhangi bir eksiklik içermediğini,
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Kubilay Cinemre
Fatma Deniz Ergen
Semra Karsu
Yönetim Kurulu Üyesi,
Yönetim Kurulu Üyesi,
Genel Müdür Yardımcısı
Denetim Komitesi Başkanı
Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972573
BIST
11:201.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
11:209,5066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0291
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
11:2011,0469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0201
|Açılış
|: 10,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
11:20544,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -5,39
|Açılış
|: 544,36
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,83
BIST En Aktif Hisseler11:20
|HEDEF
|2,84
|2.699.054
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.330.572
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,90
|32.687.157
|% 9,08
|
|ERBOS
|122,80
|154.684.999
|% 7,72
|
|JANTS
|62,95
|97.269.686
|% 7,33
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|ATAGY
|4,07
|587.610
|% -3,33
|
|OTKAR
|340,80
|71.343.901
|% -3,32
|
|ASELS
|16,47
|479.717.372
|% -2,95
|
|IZTAR
|23,76
|1.304.030
|% -2,94
|
|GARAN
|9,43
|946.330.556
|% 2,06
|
|ASELS
|16,47
|479.717.372
|% -2,95
|
|EREGL
|19,75
|438.143.234
|% -1,25
|
|AKBNK
|5,71
|419.863.976
|% 2,33
|
|BIMAS
|63,15
|391.479.432
|% 1,61
|
|GARAN
|9,43
|946.330.556
|% 2,06
|
|YKBNK
|2,64
|245.508.070
|% 1,54
|
|EKGYO
|1,97
|175.615.736
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,71
|419.863.976
|% 2,33
|
|ODAS
|1,41
|64.890.243
|% 0,00
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5036
|9,5066
|% -0,31
|
|Euro
|11,0391
|11,0469
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,9954
|13,0606
|% -0,73
|
|Frank
|10,2829
|10,3448
|% -0,46
|
|Riyal
|2,5189
|2,5315
|% -0,67
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-6,11
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-5,32
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-1,09
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:30XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 7, 679.00 milyon TL de
-
11:30ZRGYO
Yüzde 9.64 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 450, 247 adet işlem
-
11:29MAKTK
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 398, 366 adet işlem
-
11:28SEYKM
Yüzde 5.40 oranında artışla 16.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 198, 655 adet işlem
-
11:26HEDEF
Yüzde 9.65 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 935, 574 adet işlem