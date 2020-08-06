***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
06.08.2020 18:20
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/06/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.'nin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 22..04.2020 tarih ve 26/535 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Şirketimizin (QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.) "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 180.000.000.-TL (YüzSeksenMilyonTürkLirası) tutarında ve 184 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866128
BIST
16:071.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.030
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|Önceki Kapanış
|: 1.034
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1.045
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 476,64
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|Önceki Kapanış
|: 479,43
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488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.443.797
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.502.615
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.765.940
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,83
|2.198.963.082
|% -3,17
|
|ASELS
|15,88
|1.266.210.038
|% 3,99
|
|GARAN
|6,49
|1.161.768.693
|% 0,31
|
|SISE
|5,97
|1.099.919.311
|% 3,83
|
|GUSGR
|5,21
|753.211.537
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,83
|2.198.963.082
|% -3,17
|
|KRDMD
|2,54
|518.171.865
|% -1,93
|
|TSKB
|1,04
|191.748.602
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.099.919.311
|% 3,83
|
|GARAN
|6,49
|1.161.768.693
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3985
|9,4456
|% -0,73
|
|Frank
|7,8573
|7,9046
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9136
|1,9232
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.230
|-113,90
|
|Tam
|3.215
|3.412
|-49,20
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,70
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|28,52
|28,56
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,10
|