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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

06.08.2020 18:20
GÜNCEL HABERLER



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/06/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.'nin yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 22..04.2020 tarih ve 26/535 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu ihraç tavanı kapsamında, QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, Şirketimizin (QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.)  "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 180.000.000.-TL (YüzSeksenMilyonTürkLirası) tutarında ve 184 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866128


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ISBIR 1.298,00 185.260 % 10,00  
ALCAR 78,20 6.502.615 % 9,99  
TKURU 41,68 1.673.535 % 9,97  
MSGYO 2,87 7.765.940 % 9,96  
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Sterlin 9,3985 9,4456 % -0,73  
Frank 7,8573 7,9046 % -0,67  
Riyal 1,9136 1,9232 % -0,39  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 476 477 -2,84  
Cumhuriyet 3.121 3.230 -113,90  
Tam 3.215 3.412 -49,20  
Yarım 1.561 1.622 -54,70  
Çeyrek 783 830 -14,00  
Gümüş.Ons 28,52 28,56 -0,38  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 -0,10  
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