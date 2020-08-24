***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
24.08.2020 08:50
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/08/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 21 Ağustos 2020 tarihinde talep toplaması ve 24 Ağustos 2020 tarihinde vade başlangıcı olacak şekilde gerçekleştirileceği duyurulan, Şirketimizin (QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.) "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere, 150.000.000.-TL (YüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve 154 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı iptal edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870788
BIST
13:071.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,30
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
13:077,3716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0354
|Açılış
|: 7,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3716
En Düşük
7,2756
13:078,7245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0856
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7273
En Düşük
8,5516
13:07461,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,34
|Açılış
|: 461,16
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler13:05
|EMKEL
|3,30
|8.659.852
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.478
|% 10,00
|
|CRDFA
|6,28
|5.010.237
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|1.895.289
|% 9,98
|
|DGGYO
|12,90
|45.722.406
|% 9,97
|
|BURVA
|53,30
|1.264.116
|% -9,97
|
|EGCYO
|0,92
|164.034
|% -7,07
|
|DZGYO
|3,28
|3.335.659
|% -6,29
|
|BURCE
|23,00
|1.131.232
|% -6,20
|
|UZERB
|4,00
|115.696
|% -4,76
|
|PETKM
|4,16
|1.423.180.423
|% -0,72
|
|TUPRS
|85,10
|685.776.037
|% 2,65
|
|GUSGR
|6,39
|521.236.181
|% 5,97
|
|ZOREN
|2,62
|335.577.125
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|292.995.592
|% 0,51
|
|PETKM
|4,16
|1.423.180.423
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,96
|292.995.592
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,62
|335.577.125
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,85
|255.647.055
|% 7,14
|
|GUSGR
|6,39
|521.236.181
|% 5,97
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3674
|7,3692
|% 0,45
|
|Euro
|8,7206
|8,7254
|% 1,00
|
|Sterlin
|9,6416
|9,6899
|% 0,70
|
|Frank
|8,0672
|8,1158
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9584
|1,9682
|% 0,42
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|6,72
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|15,63
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|7,56
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,78
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,04
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|