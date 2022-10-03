***QNBFL* *QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.10.2022 13:19
***QNBFL******QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler QNBFL
Düzeltme Nedeni SPK ONAY
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 PAKSOY Hukukçu Raporu 2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066735
BIST
13:413.274
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 93,71
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:4118,5676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:4118,2179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0816
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:41993,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,46
|Açılış
|: 993,68
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:41
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.888.911
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|175.350.662
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.048.177
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.121.752
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.996.075
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UFUK
|53,00
|1.944.853
|% -7,50
|
|THYAO
|74,80
|4.014.807.956
|% 5,95
|
|SASA
|70,10
|1.651.377.702
|% 2,79
|
|TUPRS
|312,40
|1.421.434.632
|% 7,87
|
|ASELS
|30,04
|1.091.478.344
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,26
|955.425.328
|% 2,69
|
|EKGYO
|3,98
|935.994.449
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,26
|955.425.328
|% 2,69
|
|ODAS
|6,41
|695.716.251
|% 1,10
|
|AKBNK
|11,62
|929.425.276
|% 2,92
|
|TSKB
|2,45
|179.214.876
|% 0,00
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5662
|18,5676
|% 0,36
|
|Euro
|18,1882
|18,2179
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,7357
|20,8397
|% 0,64
|
|Frank
|18,6931
|18,8057
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% 0,32
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|4,17
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,62
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|18,00
|
|Tam
|6.685
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.253
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,41
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,23
|
|B. Petrol
|88,39
|88,39
|3,25
|