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***QNBFL* *QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

14.09.2022 17:48
***QNBFL* *QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***QNBFL******QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDQFVK92214 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler QNBFL
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 24.06.2021

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.
Kaynak Kuruluş QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 14.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,2932
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,12
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDQFVK92214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.06.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 185.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 5,2932 9.792.420 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 5,2932 185.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not ( National Long Term) 25.02.2022 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not ( National Long Term) 25.02.2022 Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 22.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 185.000.000-TL nominal tutarlı, 84 gün vadeli, TRDQFVK92214 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063155


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