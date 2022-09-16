***QNBFL* *QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***QNBFL******QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDQFVK92214 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler QNBFLBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Kupon ödeme sıklığı güncellendi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 24.06.2021İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.Kaynak Kuruluş QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.Garantör YokKurucu QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 14.09.2022Vade (Gün Sayısı) 84Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,2932Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,12Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDQFVK92214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.06.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 21.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 22.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 185.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 5,2932 9.792.420 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 5,2932 185.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not ( National Long Term) 25.02.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?FİTCH RATİNGS AA(tur) -Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not ( National Long Term) 25.02.2022 EvetEk Açıklamalarİlgi: 22.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 185.000.000-TL nominal tutarlı, 84 gün vadeli, TRDQFVK92214 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063551BIST