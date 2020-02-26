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***QNBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

26.02.2020 16:33
GÜNCEL HABERLER



***QNBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBVK]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
11/03/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDQFVK82025
Nominal Değer (TL)
134.950.000
Vade Başlangıç Tarihi
26/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/02/2020
Vadesi (Gün)
180
İtfa Tarihi
24/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821737


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 2,94 15.085.674 % 14,84  
NIBAS 6,38 309.682 % 11,93  
BALAT 2,48 658.207 % 9,73  
EKIZ 1,13 64.556 % 9,71  
MERIT 20,98 77.427 % 8,37  
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Sterlin 7,9332 7,9730 % -0,35  
Frank 6,2770 6,3149 % 0,14  
Riyal 1,6364 1,6446 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.637 1.637 7,24  
Altın Gr. 324 324 0,79  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 0,01  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,00  
B. Petrol 53,98 53,98 -0,28  
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