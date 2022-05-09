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***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

09.05.2022 18:13
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

QNB Finans VKŞ 2021 Yılı faaliyet raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027890


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 24,12 14.389.823 % 9,94  
EMNIS 27,22 528.993 % 9,94  
IZINV 21,16 7.525.051 % 9,92  
DENGE 2,01 15.766.019 % 8,65  
LIDFA 7,46 11.685.130 % 7,03  
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10:24 Alış Satış %  
Dolar 15,1694 15,2001 % 0,76  
Euro 16,0500 16,0767 % 0,85  
Sterlin 18,6726 18,7663 % 0,70  
Frank 15,2421 15,3339 % 0,82  
Riyal 4,0368 4,0570 % 0,68  
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10:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.861 6,48  
Altın Gr. 909 909 9,57  
Cumhuriyet 6.124 6.216 12,00  
Tam 6.097 6.252 16,73  
Yarım 2.947 3.024 8,09  
Çeyrek 1.478 1.512 4,05  
Gümüş.Ons 21,98 22,01 0,19  
Gümüş Gr. 10,75 10,77 0,19  
B. Petrol 105 105 -0,53  
Seans Raporu 10:24
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