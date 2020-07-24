***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 8.101.365 18.545 5.649.389 18.545Satışların Maliyeti11 -8.101.365 -5.649.389TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 18.545 0 18.545Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 341.875 237.560Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler341.875 237.560FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)341.875 237.560BRÜT KAR (ZARAR)341.875 18.545 237.560 18.545Genel Yönetim Giderleri12 -125.463 -113.908 -47.272 -62.027Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 15.724 95.363 90 43.482Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-49 -95 -35ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)232.087 -95 190.378 -35FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)232.087 -95 190.378 -35SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)232.087 -95 190.378 -35Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-51.059 20 -41.872 8Dönem Vergi (Gideri) Geliri-51.177 0 -41.853 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri118 20 -19 8SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)181.028 -75 148.506 -27DÖNEM KARI (ZARARI)181.028 -75 148.506 -27Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları181.028 -75 148.506 -27Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI394.285 31.880Dönem Karı (Zararı)181.028 -75Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler51.591 44Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler51.059 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler532 44İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler161.666 31.911Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-243.017.640 -60.690.398Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler243.179.306 60.722.309Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları394.285 31.880YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)394.285 31.880NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)394.285 31.880DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 130.314 197.117DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 524.599 228.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 523.891 130.138Ticari Alacaklar5 243.051.365 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 243.051.365 0Diğer Alacaklar5 22.353 47.142İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 47.142İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.353 0Peşin Ödenmiş Giderler8 4.454 830Diğer Dönen Varlıklar16.173 27.430ARA TOPLAM243.618.236 205.540TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR243.618.236 205.540DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar810 0Peşin Ödenmiş Giderler8 257 1.560Ertelenmiş Vergi Varlığı157 39TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.224 1.599TOPLAM VARLIKLAR243.619.460 207.139KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar243.052.181 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar243.052.181 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar816İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 243.051.365 0Ticari Borçlar1.581 0Diğer Borçlar7 5.605 7.276Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)128.025 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü51.177ARA TOPLAM243.238.569 7.276TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER243.238.569 7.276UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER243.238.569 7.276ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar380.891 199.863Ödenmiş Sermaye9 200.000 200.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 -137 -207Net Dönem Karı veya Zararı9 181.028 70TOPLAM ÖZKAYNAKLAR380.891 199.863TOPLAM KAYNAKLAR243.619.460 207.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000 -207 199.793 199.793Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler9 -207 207 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9 -75 -75 -75Dönem Karı (Zararı)-75 -75 -75Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler200.000 -207 -75 199.718 199.718Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000 -207 70 199.863 199.863Transferler9 70 -70 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9 181.028 181.028 181.028Dönem Karı (Zararı)181.028 181.028 181.028Dönem Sonu Bakiyeler200.000 -137 181.028 380.891 380.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)181.028 -75 148.506 -27DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)181.028 -75 148.506 -27Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları181.028 -75 148.506 -27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861719BIST